Европейският League of Legends показва сериозен подем

До началото на третия сплит от настоящия сезон в League of Legends европейските отбори показаха най-конкурентното си представяне на международната сцена от години насам.

G2 Esports и Karmine Corp записаха престижни победи срещу представители на LPL и LCK, а LEC демонстрира, че вече може да се противопоставя на най-силните тимове от Китай и Южна Корея.

Сред най-запомнящите се моменти бяха успехът на G2 над Top Esports на втория по сила турнир в международната сцена - MSI, с който тимът прекъсна серия от пет поредни загуби срещу китайски съперници в плейофни серии, както и победата на Karmine Corp над T1 по пътя към финала на Световното по eSports.

Статистиката също показва напредък за Европа. До момента през сезона отборите от LEC имат шест спечелени срещу девет загубени серии срещу представители на LCK и LPL, като печелят около 42% от отделните карти.

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