Георги "Jorko" Митев блесна в дебюта си за Team Liquid с победа над звездния Vitality

Младият български снайперист Георги "Jorko" Митев направи впечатляващ дебют с екипа на Team Liquid. 17-годишният талант помогна на новия си отбор в CS2 да победи един от най-силните състави в света – Vitality, с 2:0 (13-10, 13-9) в мач от BLAST Bounty Season 2.
На Anubis "кончетата" наложи контрол след равностойно начало, а Jorko се превърна в един от героите на картата. Българинът завърши с 15 убийства. На Nuke TL отново бе по-добрият тим, а Jorko записа още 19 убийства и изигра ключова роля за победата.
След успеха, в който Митев записа 34 елиминации и 1.24 рейтинг, Team Liquid продължава напред в турнира, като при нова победа ще си осигури място на LAN финалите в Малта по-късно този месец.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google