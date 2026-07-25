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sh1ro обяви, че няма намерение да се отказва

  • 25 юли 2026 | 18:46
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sh1ro обяви, че няма намерение да се отказва

Дмитрий "sh1ro" Соколов категорично отрече слуховете, че възнамерява да прекрати професионалната си кариера. Снайперистът на Team Spirit обясни, че информацията е тръгнала от шега на Денис "deko" Жуков.

"Искам да играя, искам да продължа, харесва ми работата и искам да се развивам" заяви sh1ro.

Руснакът коментира и стила на игра на Матьо "ZywOo" Ербо, когото определи като един от най-универсалните играчи в Counter-Strike и призна, че именно така би искал да използва снайперист.

Снимка: HLTV

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