Liquid на Георги "Jorko" Митев представи нов капитан

Отборът на Liquid, част от който вече е и българският снайперист Георги "Jorko" Митев, официално представи Джони "JT" Теодосиу като нов капитан на отбора по Counter-Strike.
Южноафриканецът заменя Камил "siuhy" Шкарадек, който беше изваден от състава след незадоволителните резултати на тима през сезона.
В първия си мач новият състав ще се изправи срещу Vitality, като именно JT ще ръководи отбора, а Jorko ще изпълнява ролята на основен снайпер играч. Срещата ще се играе утре от 17:00 ч.
Снимка: Team LiquidДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google