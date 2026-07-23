Liquid на Георги "Jorko" Митев представи нов капитан

Отборът на Liquid, част от който вече е и българският снайперист Георги "Jorko" Митев, официално представи Джони "JT" Теодосиу като нов капитан на отбора по Counter-Strike.

The elephant in the room has finally been addressed, and the rumors are true.



We are hyped to officially welcome @JTcsgo to Team Liquid as our IGL!



Time to turn the page, get to work, and write the next chapter together.



Welcome to the family, JT💙🐎 pic.twitter.com/FpGw1fSUpE — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) July 22, 2026

Южноафриканецът заменя Камил "siuhy" Шкарадек, който беше изваден от състава след незадоволителните резултати на тима през сезона.

В първия си мач новият състав ще се изправи срещу Vitality, като именно JT ще ръководи отбора, а Jorko ще изпълнява ролята на основен снайпер играч. Срещата ще се играе утре от 17:00 ч.

Снимка: Team Liquid

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