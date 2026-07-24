eSports организация с оценка за стотици милиони долари

Световният шампион по League of Legends от 2022 година DRX подготвя първично публично предлагане (IPO) на Сингапурската фондова борса. Според информации от Южна Корея организацията може да бъде оценена на няколкостотин милиона щатски долара, като официалната стойност ще стане ясна след приключване на процедурата.

Финансовите резултати на DRX показват стабилен растеж. През 2025 година организацията е отчела приходи между 23 млн. и 24 млн. долара според различни източници и за втора поредна година е работила без загуба. Въпреки това натрупаният дефицит остава близо 20 млн. долара, въпреки че от създаването си компанията е привлякла около 31 млн. долара инвестиции.

Снимка: Riot Games

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