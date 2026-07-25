Георги "Jorko" Митев изведе Team Liquid до финалната фаза на BLAST Bounty

Team Liquid се класира за финалната фаза на BLAST Bounty Season 2 в Малта, след като победи G2 с 2:0 (13-6, 13-5) в квалификационната фаза на турнира. Голям принос за успеха отново имаше българският снайперист Георги "Jorko" Митев, който впечатли във втория си официален мач с новия си отбор.

На Anubis Liquid стигна до убедителен успех, въпреки че загуби и двата пистолетни рунда. След това на Mirage Jorko и звездата на тима Джонатан "EliGE" Яблоновски доминираха над съперника, а американският състав затвори серията след победа.

Jorko завърши двубоя с 29 елиминации и рейтинг от 1.38, като отстъпи единствено на EliGE (1.45). След впечатляващите победи над Vitality и G2 Team Liquid си осигури място на LAN финалите на BLAST Bounty Season 2, които ще се проведат в Малта.

Снимка: HLTV

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