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Националите загубиха втората контрола със Северна Македония

  • 25 юни 2026 | 22:39
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Националите загубиха втората контрола със Северна Македония

Националният отбор на България допусна загуба с 87:91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща, играна в Скопие.

Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни. Българите записаха успех с 97:68 в първата контрола, която се проведе миналата неделя в Самоков.

Домакините имаха аванс от 45:43 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 66:66.

България разби Северна Македония в Самоков
България разби Северна Македония в Самоков

Най-резултатен за българския състав беше Иван Алипиев с 22 точки, 8 борби и 5 асистенции. Борислав Младенов отбеляза 19 точки, а 17 реализира Йордан Минчев.

Приятелските мачове бяха част от подготовката на националите за решителния двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.

Снимка: basketball.bg

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