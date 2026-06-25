Националите загубиха втората контрола със Северна Македония

Националният отбор на България допусна загуба с 87:91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща, играна в Скопие.
Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни. Българите записаха успех с 97:68 в първата контрола, която се проведе миналата неделя в Самоков.
Домакините имаха аванс от 45:43 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 66:66.
България разби Северна Македония в Самоков
Най-резултатен за българския състав беше Иван Алипиев с 22 точки, 8 борби и 5 асистенции. Борислав Младенов отбеляза 19 точки, а 17 реализира Йордан Минчев.
Приятелските мачове бяха част от подготовката на националите за решителния двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.
Снимка: basketball.bgДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google