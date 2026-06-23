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  3. Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

  • 23 юни 2026 | 11:25
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Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

Берое официално представи новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заяви амбиция за завръщане в efbet Лига още през предстоящия сезон. Новият изпълнителен директор на клуба Атанас Дафинов посочи, че назначението на Манчев е ясен знак за намеренията на ръководството да върне тима сред най-добрите в българския футбол.

Той подчерта, че Стара Загора заслужава да има представител в елита и призоваха привържениците да подкрепят отбора и треньорския щаб, предава БТА.

Берое има нов изпълнителен директор
Берое има нов изпълнителен директор

Владимир Манчев благодари за гласуваното доверие и заяви, че задачата не е лесна след изпадането на отбора във Втора лига. Той посочи, че заедно със своя щаб ще направи всичко възможно за постигане на поставените цели. По думите му се водят преговори за привличането на нови футболисти, които да повишат нивото на състава и да помогнат на Берое да бъде конкурентоспособен през сезона.

Футболистите на Берое преминават медицински прегледи
Футболистите на Берое преминават медицински прегледи

Новият наставник съобщи, че част от селекцията вече е осъществена, а разговорите с други играчи продължават. Манчев отбеляза, че конкуренцията във Втора лига ще бъде сериозна и затова клубът работи активно по окомплектоването на отбора.

По време на пресконференцията от ръководството увериха, че клубът разполага с необходимия бюджет за участие във Втора лига и че са осигурени условия за нормална работа на футболистите и треньорския щаб. Беше изразена увереност, че Берое ще изпълнява своевременно финансовите си ангажименти.

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