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Ясни са първите две нови попълнения на Берое

  • 23 юни 2026 | 12:05
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Ясни са първите две нови попълнения на Берое

Берое вече си е осигурил услугите на Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. Те се превръщат в първите две нови попълнения на заралии за предстоящия сезон във Втора лига. И двамата футболисти пристигат в Стара Загора от Марек, където играха през последната кампания.

Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое
Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

Днес ръководството на Берое официално представи новия старши треньор на отбора Владимир Манчев. Тепърва се очаква в тима да пристигнат още нови играчи, които да помогнат на заралии да се бързат максимално бързо в елита.

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