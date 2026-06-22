Футболистите на Берое преминават медицински прегледи

От Берое публикуваха клип, от който става ясно, че футболистите на заралии преминават медицински прегледи днес. Първата тренировка на отбора за новия сезон е насрочена за утре, когато ще бъде представен и новият старши треньор на изпадналия във Втора лига тим.

Берое представя във вторник новия треньор

На кадрите се виждат чуждестранните играчи Тижан Сона, Исмаел Ферер и Уесли Дуал, както и част от юношите на клуба, които взеха участие в двубоите от миналия сезон. Според публикуваната от Берое програма във вторник от 10:30 часа ще се проведе пресконференция, на която официално ще бъде обявено името на новия наставник, а веднага след нея ще се състои и първото занимание.

Берое има нов изпълнителен директор

Обявената програма до петък (26 юни) включва по една тренировка дневно. Яснота относно селекция, контроли и пълната лятна подготовка се очаква да бъдат обявени също утре. През уикенда от клуба съобщиха, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор на Берое.

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