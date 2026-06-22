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Футболистите на Берое преминават медицински прегледи

  • 22 юни 2026 | 13:37
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Футболистите на Берое преминават медицински прегледи

От Берое публикуваха клип, от който става ясно, че футболистите на заралии преминават медицински прегледи днес. Първата тренировка на отбора за новия сезон е насрочена за утре, когато ще бъде представен и новият старши треньор на изпадналия във Втора лига тим.

Берое представя във вторник новия треньор
Берое представя във вторник новия треньор

На кадрите се виждат чуждестранните играчи Тижан Сона, Исмаел Ферер и Уесли Дуал, както и част от юношите на клуба, които взеха участие в двубоите от миналия сезон. Според публикуваната от Берое програма във вторник от 10:30 часа ще се проведе пресконференция, на която официално ще бъде обявено името на новия наставник, а веднага след нея ще се състои и първото занимание.

Берое има нов изпълнителен директор
Берое има нов изпълнителен директор

Обявената програма до петък (26 юни) включва по една тренировка дневно. Яснота относно селекция, контроли и пълната лятна подготовка се очаква да бъдат обявени също утре. През уикенда от клуба съобщиха, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор на Берое.

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