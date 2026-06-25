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Олег Плотницкий: Красива победа над Бразилия!

  • 25 юни 2026 | 13:38
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Посрещачът на националния отбор на Украйна, Олег Плотницкий, коментира историческата победа над Бразилия с 3:1 в мач от Лигата на нациите.

Възпитаниците на Раул Лозано стартираха успешно втората състезателна седмица от турнира, нанасяйки първо поражение на отбора на Бразилия, който до този момент оставаше непобеден.

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След финалния сигнал лидерът на националния отбор Олег Плотницкий сподели впечатленията си от гръмкия успех в интервю за сайта sport.ua. Той оцени играта на тима и значението на този резултат за украинския волейбол.

– Невероятна победа, невероятни емоции. Дебютирахте за националния отбор на Украйна в Лигата на нациите. Опишете емоциите си?

– Красива победа! Няма да крия, имаше леко притеснение преди мача, но то бързо изчезна след първото докосване на топката. След това започна работата, за която се бяхме подготвили и която знаем как да вършим.

Просто невероятна победа над отбора на Бразилия.

- Кои бяха ключовите фактори за този исторически триумф? – Кой момент беше повратен в този мач?

– Не мисля, че имаше повратни моменти. Опитахме се да играем тактически, да играем така, както треньорът поиска от нас. Когато изпълнявахме неговите указания, всичко се получаваше и печелехме точки от сервис.

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– Каква е нагласата за мача срещу Италия? Готови ли сте да повторите невероятния волейбол, който демонстрирахте срещу Бразилия?

– Като минимум ще опитаме, а резултатът в края на мача ще покаже дали сме били готови и колко добре сме играли.

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