Украйна изненада Бразилия в Любляна

Волейболистите от националния отбор на Украйна записа 3-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите и в същото време нанесе първа загуба на непобедения до момента тим на Бразилия. Воденият от Раул Лосано тим се наложи над "Селесао" с 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21) в първата си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва около 800 зрители в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Така украинците имат 3 победи, 2 загуби и 10 точки в общото временно класиране на основната фаза на надпреварата. Бразилия пък е с 4 победи, 1 загуба и 11 точки в актива си. Утре (25 юни) от 17,30 часа българско време Украйна ще излезе срещу световния шампион Италия, който по-рано днес стартира с драматична загуба от България с 2:3 гейма. И "Селесао" ще играе със световните шампиони, но в петък (26 юни) от 21,00 часа.

Най-полезен за Украйна стана завърналият се в тима Олег Плотнитский с 19 точки (1 блок и 1 ас). Васил Тупчий добави още 17 точки (2 блока и 2 аса) за победата.

За Бразилия Дарлан Соуса бе над всички със страхотните 26 точки (1 блок и 1 ас). Адриано Фернандеш (3 аса) и Флавио Жуалберто (2 блока) завършиха с 12 и 10 точки, но и това не помогна за успеха.

УКРАЙНА - БРАЗИЛИЯ 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)

УКРАЙНА: Юрий Синится 5, Васил Тупчий 17, Олег Плотнитский 19, Дмитро Янчук 5, Юрий Семенюк 10, Владислав Шчуров 1 - Ярослав Пампушко-либеро (Олександър Наложний, Иля Ковальов 15, Сергий Йевстратов, Максим Дрозд 2)

Старши треньор РАУЛ ЛОСАНО

БРАЗИЛИЯ: Фернандо Крелинг, Дарлан Соуса 26, Адриано Фернандеш 12, Рикардо Лукарели 9, Флавио Жуалберто 10, Жудсон Нунеш 3 - Маике Нашименто-либеро (Матеус Гонсалвеш, Енрике Онорато 2, Дъглас Пуреса, Брайън да Силва 1, Артур Бучмежук, Матеус дос Сантош "Пинта")

Старши треньор: БЕРНАРДО РЕЗЕНДЕ.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google