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Куман: Нидерландия уважава всички евентуални противници, но не се страхува от никого

  • 25 юни 2026 | 11:16
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Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман няма предпочитания за следващия съперник във фазата на елиминациите, докато се готви да се изправи срещу вече елиминирания Тунис в последния си мач от група "F" на Световното първенство. Треньорът на "оранжевите" настоява, че отборът му е фокусиран върху спечелването на групата.

„Всички съперници са ми еднакви. Искаме да стигнем много далеч в този турнир. Уважаваме всички наши опоненти, които и да са те, и не се страхуваме от никого. Вярваме, че сме силен отбор", каза Куман пред репортери, когато го попитаха дали има отбори, които би предпочел да избегне.

„Смятаме, че най-добрият начин да се справим с това е да играем мач за мач и просто да бъдем готови да победим всеки, с когото трябва да се изправим“, каза Куман.

Нидерландците, които започнаха с равенство 2:2 срещу Япония, преди да разбият Швеция с 5:1, са наравно с Япония с четири точки, водейки в групата по отбелязани голове. Швеция е трета с три точки, докато Тунис вече е елиминиран след тежки загуби от Швеция и Япония.

Нидерландия и Тунис се изправят един срещу друг в четвъртък в Канзас Сити. В лагера на Нидерландия няма проблеми с контузии, като Куман ще може да разчита и Куинтин Тимбер и Френки де Йонг, които лекуваха контузии.

Куман се притеснява единствено от прогнозите за гръмотевични бури в Канзас Сити при началото на мача. Очакват се проливни дъждове и силни ветрове. Както и при мача Франция срещу Ирак във Филаделфия, мачът може да бъде прекъснат. „Ще видим какво ще се случи. Може да се повлияе на много неща, но не и на времето“, каза Куман.

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Снимки: Imago

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