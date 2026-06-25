Куман: Нидерландия уважава всички евентуални противници, но не се страхува от никого

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман няма предпочитания за следващия съперник във фазата на елиминациите, докато се готви да се изправи срещу вече елиминирания Тунис в последния си мач от група "F" на Световното първенство. Треньорът на "оранжевите" настоява, че отборът му е фокусиран върху спечелването на групата.

„Всички съперници са ми еднакви. Искаме да стигнем много далеч в този турнир. Уважаваме всички наши опоненти, които и да са те, и не се страхуваме от никого. Вярваме, че сме силен отбор", каза Куман пред репортери, когато го попитаха дали има отбори, които би предпочел да избегне.

„Смятаме, че най-добрият начин да се справим с това е да играем мач за мач и просто да бъдем готови да победим всеки, с когото трябва да се изправим“, каза Куман.

Нидерландците, които започнаха с равенство 2:2 срещу Япония, преди да разбият Швеция с 5:1, са наравно с Япония с четири точки, водейки в групата по отбелязани голове. Швеция е трета с три точки, докато Тунис вече е елиминиран след тежки загуби от Швеция и Япония.

Нидерландия и Тунис се изправят един срещу друг в четвъртък в Канзас Сити. В лагера на Нидерландия няма проблеми с контузии, като Куман ще може да разчита и Куинтин Тимбер и Френки де Йонг, които лекуваха контузии.

Куман се притеснява единствено от прогнозите за гръмотевични бури в Канзас Сити при началото на мача. Очакват се проливни дъждове и силни ветрове. Както и при мача Франция срещу Ирак във Филаделфия, мачът може да бъде прекъснат. „Ще видим какво ще се случи. Може да се повлияе на много неща, но не и на времето“, каза Куман.

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Снимки: Imago