Найденов се присмя на информация за ЦСКА: Защо обръщате внимание на италиански играчи?

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува относно информацията, че ЦСКА ще привлече халфа Стефано Сенси, който е двукратен шампион на Серия "А" с Интер. Според бизнесмена на италианските футболисти не бива да се гледа сериозно, с оглед отсъствията на "адзурите" от последните няколко световни първенства.

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Футболен фен предложи на Найденов да хванат облог във "Фейсбук", че ако дойде в ЦСКА, Сенси няма да изиграе повече от десет мача през следващия сезон, на което шефът на "червените" от Бистрица отговори: "Майсторе, защо обръщаш внимание на италиански играчи, като те пропускат второ световно… Дай по-добре да хванем бас за някой от Хаити - примерно с колко мазнини е Джони Пласид, онзи вратар от Царско село".

Скоро след това човекът с парите в ЦСКА 1948 се поправи: "Вярно, че пропускат три световни поред, леле-леле".

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