Джак Дрейпър се класира за четвъртфиналите в Ийстбърн

Британецът Джак Дрейпър победи сънародника си Джак Пинингтън Джоунс със 7:5, 6:4 и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 773 465 евро.

В екстремните горещини, обхванали Европа, Дрейпър успя да се наложи в два сета и да продължи отличното си представяне под ръководството на новия си треньор - двукратния шампион на "Уимбълдън" Анди Мъри.

В спор за място на полуфиналите Дрейпър ще се изправи срещу канадеца Габриел Диало в четвъртък.

В друг изцяло британски сблъсък на Централния корт, Ян Чоински победи "щастливия губещ" Феликс Гил с 6:4, 6:7(4), 6:2.

Първоначално Чоински трябваше да се изправи срещу номер седем в света и защитаващ титлата шампион Тейлър Фриц, но американската звезда се оттегли контузен, което даде възможност на 24-годишния Гил да участва като „щастлив губещ“.

По-рано британският номер пет Тоби Самюъл регистрира първата си победа в ATП тура, побеждавайки аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте. 23-годишният тенисист, който е готов да дебютира на „Уимбълдън“ следващата седмица, спечели с 6:1, 7:6(7) и ще се изправи срещу номер 21 в света Франсиско Серундоло на осминафиналите. Аржентинецът, номер 8 в схемата, победи британския номер три Артър Фери с 6:2, 7:6(2).

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Снимки: Gettyimages