Елизара Янева отпадна от квалификациите на "Уимбълдън"

Елизара Янева отпадна в квалификациите на тенис турнира "Уимбълдън", след като отстъпи с 1:6, 4:6 на 99-ата в световната ранглиста Кейти Волинец (САЩ). Така българката не успя да се класира за първи път в кариерата си на турнири от Големия шлем.

Янева все пак записа една победа - в първия квалификационен кръг срещу Юрико Лили Миядзаки с 6:2, 6:4.

Днес Янева, която навърши 19 години през март, загуби в рамките на час и 11 минути. Тя допусна три пробива за 1:6 в първия сет, а на старта на втория загуби за четвърти пореден път подаването си и изостана с 0:3. Българката записа на свой ред два брейка и обърна до 4:3, но 24-годишната американка спечели следващите три гейма и сложи точка на спора с втори мачбол.

Във финала на потока Волинец ще играе с французойката Леолиа Жанжан. С победа американката ще се класира за четвърти пореден и общо пети път в основната схема на "Уимбълдън", където не е прескачала втория кръг.

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