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Четирима българи приключиха участието си на двойки на "Чалънджър"-а в Пловдив

  • 25 юни 2026 | 00:58
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Четирима българи приключиха участието си на двойки на "Чалънджър"-а в Пловдив

Националите на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов, Александър Василев, Янаки Милев и Пьотр Нестеров приключиха участието си на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Локомотив".

Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия) елиминираха участващите с "уайлд кард" Илиян Радулов и Александър Василев с 6:3, 7:5.

Янаки Милев и Пьотр Нестеров загубиха в първия кръг с 3:6, 6:3, 5:10 от вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Българското участие утре продължава. Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще излезе от 18:00 часа за четвъртфиналния си мач на сингъл.

23-годишният Нестеров победи във втория кръг шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция) с 6:3, 6:3, а за място на полуфиналите ще играе срещу Томазо Компанучи (Италия).

Алекс Ганчев и Антъни Генов елиминираха с 6:4, 6:4 поставените под номер 1 Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), а за място на полуфиналите излизат срещу Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Входът за всички срещи е свободен.

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