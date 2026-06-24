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Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров постигнаха победи на сингъл в Сърбия

  • 24 юни 2026 | 20:15
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Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров постигнаха победи на сингъл в Сърбия

Валерия Гърневска и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. 17-годишната Валерия Гърневска победи Джулия Александра Мусат (Румъния) с 6:4, 6:2 за 82 минути игра.

Валерия Гърневска направи обрат от 3:4 до 6:4 в първия сет, а във втората част поведе с 5:1 по пътя към крайната победа. Преди този мач тя постигна и две победи в квалификациите, а във втория кръг ще играе срещу поставената под номер 1 представителка на домакините Наталия Сенич.

Шестата в схемата Юлия Стаматова спечели срещу Дефне Чирпанлъ (Турция) с 6:3, 6:4 за час и 53 минути на корта.

Стаматова поведе с 4:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Във втората част тя взе аванс от 5:3, а след това на собствен сервис затвори мача с 6:4. Във втория кръг Стаматова ще играе срещу друга българка - Дария Великова, която вчера елиминира сънародничката си Йоана Константинова.

Квалификантката Анжелина Костова загуби в първия кръг на сингъл с 2:6, 4:6 от Гала Иванович (Сърбия).

Вчера три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки. Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще играят за място на полуфиналите срещу поставените под номер 1 сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович, а съперничките на Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) ще станат ясни по-късно тази вечер.

Валерия Гърневска и Йоана Константинова се отказаха от участието си на двойки.

Джордж Лазаров пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира при мъжете. 21-годишният българин победи убедително Марко Кнежевич (Нидерландия) с 6:2, 6:2 за час и 24 минути игра.

Лазаров достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Сърбия през миналата седмица, а във втория кръг ще играе срещу Матео Месальо (Италия).

Вчера Лазаров и партньорът му Кирилс Соколовс (Латвия) достигнаха и до четвъртфиналите на двойки, като следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 1 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

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