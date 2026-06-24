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  3. Григор след първия 1/4-финал от година насам: Невероятно е колко българи ме подкрепяха

Григор след първия 1/4-финал от година насам: Невероятно е колко българи ме подкрепяха

  • 24 юни 2026 | 20:51
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Григор Димитров достигна до 96-ия си финал на ниво АТР в кариерата и първи от над година (Монте Карло 2025-а), елиминирайки Абдула Шелбайх с 6:2, 6:4 в Майорка.

"Радвам се за победата. Във втория сет особено условията започнаха да стават много трудни и към края беше голямо предизвикателство на корта. Важно е да съм постоянен, но има моменти, в които искам да се справям по-добре. Възрастта е само число за мен и като цяло съм щастлив.

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач
Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

Невероятно е да имам такава подкрепа от толкова много българи дори в Майорка. Толкова много години се радвам на подкрепата на феновете и за това ще продължавам да играя и да опитвам да им нося радост и в бъдеще", каза Григор на корта след успеха си.

Топ ракетата ни ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина на 1/4-финалите в Майорка.

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