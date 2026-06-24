Швьонтек напусна турнира в Бад Хомбург във втория кръг след поражение от Ема Наваро

Американката Ема Наваро се класира за третия кръг на турнира по тенис за жени WTA 500 в Бад Хомбург, след като надви полякинята Ига Швьонтек, водачка в схемата, със 7:5, 2:6, 6:3. Швьонтек си взе триседмична почивка от международните състезания след разочароващия “Ролан Гарос", където загуби в четвъртия кръг от Марта Костюк и най-вече с идеята по-спокойно от обикновено да анализира формата си. И докато медийното внимание беше насочено към друга полякиня Мая Хвалинска, Швьонтек си хпочиваше - както беше направила преди година. Тя започна работа на тревни кортове - най-важната част от сезона, предвид ранглистата ѝ в WTA.

Преди дванадесет месеца Швьонтек достигна до финала на този турнир, където загуби от Джесика Пегула . Този път американката не е в Бад Хомбург. Вместо това обаче Ема Наваро се оказа проблем.

Полската тенисистка игра слабо и след като допусна седем двойни грешки, загуби с 5-7. „Трябва да намериш ритъма си“, призова треньорът й, но това се случи само за един сет, където намали грешките си и изравни. Но началото в третия изигра важна роля, тъй като Наваро бързо поведе с 3:0 и спечели мача, след като до края и двете не позволиха повече пробиви.

Следващата съперничка на Наваро е Елена Габриела Русе от Румъния, която се справи с рускинята Анна Калинская със 7:5, 6:2.

По-рано днес турнира в Бад Хомбург напусна още една рускиня – шампионката от „Ролан Гарос“ Мира Андреева, която беше победена от сънародничката си Екатерина Александрова.

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Снимки: Imago