Миньор (Перник) се събира на първа тренировка с рокади и промени на всички нива

Миньор (Перник) се събира на първа тренировка идната седмица с рокади и промени на всички нива. Председателят на Управителния съвет на клуба Валентин Николов заяви, че преди да започнат подготовка, по традиция за футболистите ще бъде отслужен молебен.

"За първи път, може би от много години, са поканени за молебена всички клубове, които носят името Миньор. Ще се обединим под мотото "Всички за Перник". Разговаряхме с представителите на боксовия клуб, на волейбола, баскетбола, борбата, нашата детско-юношеска школа и не на последно място - феновете. Всички приеха радушно идеята и увериха, че ще присъстват", коментира Николов пред БТА.

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Това ще стане на 29 юни (понеделник) от 17:30 часа на стадиона, а от 18:00 часа наставникът Румен Трифонов ще изведе състезателите на "чуковете" за първата тренировка. Треньорът работи по селекцията на състава, като има няколко футболисти, които не са били поканени, както и някои, които са избрали други оферти за по-нататъшна реализация, уточни още Валентин Николов.

Той информира, че към организационния процес на клуба се е присъединила и Милена Модева, която ще бъде маркетингов директор. Тя е опитен специалист в тази област, увери председателят на УС. Промени настъпват и в детско-юношеската школа. Оттам са отправили писмо към Българския футболен съюз за съдействие.

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"Насочваме изцяло фокуса към школата, като ще сключим едно споразумение с БФС. Получихме одобрение оттам. С нас ще работи директорът на направление "Детско-юношески футбол", който ще наблюдава и анализира работата на треньорите с различните възрасти. Идеята е да се сглоби правилният модел на работа в школата, така че да бъдем максимално ефективни и да можем да дадем гаранции, че оттук ще тръгнат качествени футболисти", добави председателят.

Валентин Николов посочи, че в писмото е посочено от страна на "жълто-черните", че е необходима експертизата, в частност на Пламен Михов, относно реорганизацията и подреждането на детско-юношеската школа, изграждането на ясна структура между отделните възрастови групи, създаването на единна тренировъчна методика и философия на работа. Сред амбициите е поставено и изготвянето на дългосрочен план за развитие на младите футболисти, подобряването на квалификацията и работата на треньорския състав, както и създаването на път за развитие на талантливите деца към представителния отбор на клуба и въвеждането на съвременни практики при обучението и развитието на подрастващите.

Николов уточни, че на този етап като директор остава Иван Иванов, като към неговия екип ще се търси отговорен специалист-методист.

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