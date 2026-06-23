Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор (Перник) се събира на първа тренировка с рокади и промени на всички нива

Миньор (Перник) се събира на първа тренировка с рокади и промени на всички нива

  • 23 юни 2026 | 17:43
  • 323
  • 0
Миньор (Перник) се събира на първа тренировка с рокади и промени на всички нива

Миньор (Перник) се събира на първа тренировка идната седмица с рокади и промени на всички нива. Председателят на Управителния съвет на клуба Валентин Николов заяви, че преди да започнат подготовка, по традиция за футболистите ще бъде отслужен молебен.

"За първи път, може би от много години, са поканени за молебена всички клубове, които носят името Миньор. Ще се обединим под мотото "Всички за Перник". Разговаряхме с представителите на боксовия клуб, на волейбола, баскетбола, борбата, нашата детско-юношеска школа и не на последно място - феновете. Всички приеха радушно идеята и увериха, че ще присъстват", коментира Николов пред БТА.

Миньор (Перник) има нов шеф
Миньор (Перник) има нов шеф

Това ще стане на 29 юни (понеделник) от 17:30 часа на стадиона, а от 18:00 часа наставникът Румен Трифонов ще изведе състезателите на "чуковете" за първата тренировка. Треньорът работи по селекцията на състава, като има няколко футболисти, които не са били поканени, както и някои, които са избрали други оферти за по-нататъшна реализация, уточни още Валентин Николов.

Той информира, че към организационния процес на клуба се е присъединила и Милена Модева, която ще бъде маркетингов директор. Тя е опитен специалист в тази област, увери председателят на УС. Промени настъпват и в детско-юношеската школа. Оттам са отправили писмо към Българския футболен съюз за съдействие.

Официално: Миньор представи новия си треньор
Официално: Миньор представи новия си треньор

"Насочваме изцяло фокуса към школата, като ще сключим едно споразумение с БФС. Получихме одобрение оттам. С нас ще работи директорът на направление "Детско-юношески футбол", който ще наблюдава и анализира работата на треньорите с различните възрасти. Идеята е да се сглоби правилният модел на работа в школата, така че да бъдем максимално ефективни и да можем да дадем гаранции, че оттук ще тръгнат качествени футболисти", добави председателят.

Валентин Николов посочи, че в писмото е посочено от страна на "жълто-черните", че е необходима експертизата, в частност на Пламен Михов, относно реорганизацията и подреждането на детско-юношеската школа, изграждането на ясна структура между отделните възрастови групи, създаването на единна тренировъчна методика и философия на работа. Сред амбициите е поставено и изготвянето на дългосрочен план за развитие на младите футболисти, подобряването на квалификацията и работата на треньорския състав, както и създаването на път за развитие на талантливите деца към представителния отбор на клуба и въвеждането на съвременни практики при обучението и развитието на подрастващите.

Николов уточни, че на този етап като директор остава Иван Иванов, като към неговия екип ще се търси отговорен специалист-методист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гостите закъсняват - контролата на Ботев (Пловдив) ще се забави

Гостите закъсняват - контролата на Ботев (Пловдив) ще се забави

  • 23 юни 2026 | 17:26
  • 519
  • 0
В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

  • 23 юни 2026 | 15:54
  • 1164
  • 0
Юноша на Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор

Юноша на Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор

  • 23 юни 2026 | 15:11
  • 1399
  • 0
ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

  • 23 юни 2026 | 13:46
  • 904
  • 0
Берое стартира подготовка с 25 футболисти

Берое стартира подготовка с 25 футболисти

  • 23 юни 2026 | 13:28
  • 1086
  • 0
Пореден португалец в Спартак (Варна)

Пореден португалец в Спартак (Варна)

  • 23 юни 2026 | 13:13
  • 854
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 13658
  • 11
11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

  • 23 юни 2026 | 17:47
  • 2825
  • 2
11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 17:59
  • 993
  • 0
Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 18483
  • 30
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 14797
  • 28
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 7048
  • 3