Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът с първо занимание за сезона - на живо с най-интересните новини от лагера на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Цесекар наследява Вили Вуцов начело на Миньоро

Цесекар наследява Вили Вуцов начело на Миньоро

  • 10 юни 2026 | 18:21
  • 1253
  • 0
Цесекар наследява Вили Вуцов начело на Миньоро

Румен Трифонов е новият треньор на Миньор (Перник). Това съобщи председателят на Управителния съвет на клуба Валентин Николов. "След динамични два-три дни и анализ на ситуацията – къде сме ние и какво искаме като игра и като отбор – се спряхме на Румен Трифонов. Той е млад, амбициозен и можещ треньор, каквато е и нашата философия", коментира шефът на "чуковете" пред БТА.

Той добави, че това, което го е спечелило най-много, е фактът, че бившият футболист носи Миньор в сърцето си, тъй като е играл три години в клуба, след което е бил продаден на ЦСКА. "За мен това беше важно и определящо. Румен Трифонов отлично знае какво е Миньор“, добави председателят на УС. Предстои новият треньор да се запознае с наличната база, както и с досегашния състав. Тепърва той ще вземе решение кои футболисти ще запази и кои ще бъдат освободени, уточни още Валентин Николов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия представи петима нови

Славия представи петима нови

  • 10 юни 2026 | 16:22
  • 4770
  • 6
Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

Голям син ентусиазъм: Всички абонаментни карти за сектор "А" са изкупени

  • 10 юни 2026 | 15:48
  • 4917
  • 9
Венци Стефанов говори пред медиите

Венци Стефанов говори пред медиите

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 5750
  • 14
ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

ЦСКА и EGT Digital сключиха партньорство в подкрепа на спорта

  • 10 юни 2026 | 15:42
  • 1062
  • 2
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 11793
  • 33
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23496
  • 55
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
  • 3451
  • 1
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 13598
  • 43
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23496
  • 55
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 6299
  • 12
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 13251
  • 1
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 18949
  • 24