Цесекар наследява Вили Вуцов начело на Миньоро

Румен Трифонов е новият треньор на Миньор (Перник). Това съобщи председателят на Управителния съвет на клуба Валентин Николов. "След динамични два-три дни и анализ на ситуацията – къде сме ние и какво искаме като игра и като отбор – се спряхме на Румен Трифонов. Той е млад, амбициозен и можещ треньор, каквато е и нашата философия", коментира шефът на "чуковете" пред БТА.

Той добави, че това, което го е спечелило най-много, е фактът, че бившият футболист носи Миньор в сърцето си, тъй като е играл три години в клуба, след което е бил продаден на ЦСКА. "За мен това беше важно и определящо. Румен Трифонов отлично знае какво е Миньор“, добави председателят на УС. Предстои новият треньор да се запознае с наличната база, както и с досегашния състав. Тепърва той ще вземе решение кои футболисти ще запази и кои ще бъдат освободени, уточни още Валентин Николов.

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