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  3. Малдини вероятно ще отхвърли възможността да стане директор на Италия

Малдини вероятно ще отхвърли възможността да стане директор на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:49
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Малдини вероятно ще отхвърли възможността да стане директор на Италия

Легендата на Милан Паоло Малдини е на път да отхвърли възможността да стане технически директор на националния отбор на Италия, съобщава Sport Mediaset.

Новият президент на Италианската футболна федерация Джовани Малаго се бе насочил именно към Малдини за поста технически директор, след като в миналото той заемаше същата длъжност в Милан. Като други варианти се споменават Клаудио Раниери, Роберто Баджо и Джанлуиджи Буфон. Ангажиране на великия вратар обаче би било доста трудно, защото доскоро именно той беше мениджър на тима, но подаде оставка преди няколко месеца след неуспеха за класиране на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages

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