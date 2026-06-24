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Мароко посяга към върха в групата срещу вече стегналия куфарите Хаити

  • 24 юни 2026 | 17:38
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Мароко и Хаити излизат в последен мач за двата отбора от група "C", който ще се играе в Атланта от 01:00 часа българско време.

Настроенията в двата отбора не могат да бъдат по-различни. Мароко идва със самочувствието на то,, който със сигурност ще играе на елиминациите, след като вече записа 4 точки в първите си два мача. Нещо повече - при убедителна победа с поне три гола разлика в тази среща и/или неуспех на Бразилия срещу Шотландия, "лъвовете от Атлас" могат да си осигурят дори първото място в тази група. Хаити пък вече отпадна от световното първенство, след като загуби първите си два мача.

Мароканците имат всички основания да бъдат уверени, тъй като се намират в почти перфектна серия от 31 поредни мача без загуба (26 победи, 5 равенства), след като надделяха над Шотландия с 1:0 в последния си мач. Така те вече имат три победи в последните си четири мача от групова фаза на световни първенства (1 равенство). Мароко запази чиста мрежа в девет от последните си десет победи.

Почти сигурното ново попълнение на Байерн (Мюнхен) Исмаел Сайбари пък ще се опита да стане първият африкански играч, който се разписва и в трите мача от груповата фаза на Световно първенство, след като отбеляза единствените два гола за своя отбор до момента.

Хаити пък бе надигран с 0:3 от Бразилия във втория кръг, макар и отборът да успя да запази вратата си суха през второто полувреме и да избегне унизителен резултат. Нова загуба на тима би изравнил нежелания рекорд на Ел Салвадор за най-много изиграни мачове на световни финали, които са само загуби (шест). Други интересни статистики са, че Хаити не успя да отбележи гол в четири от последните си пет загуби. Девет от последните десет гола, допуснати от отбора на световни финали или в квалификации, пък са паднали преди почивката.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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Това ще бъде първият двубой между двата отбора в историята.

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