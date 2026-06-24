Стефано Сенси се сбогува с Анортозис

Стефано Сенси, който е пред трансфер в ЦСКА, използва социалните мрежи, за да се сбогува с досегашния си клуб Анортозис. Както е известно, бившият национал на Италия ще заиграе в Борисовата градина, след като "армейците" платиха откупната му клауза.

Sportal.bg разбра, че полузащитникът вече е при новите си съотборници в Австрия и се очаква съвсем скоро да бъде официално представен от клуба.

Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

"Специални благодарности на цялото семейство на Анортозис. Накарахте ме да се чувствам като у дома си още от първия ден и аз винаги давах най-доброто от себе си за този отбор. Горд съм, че бях част от него. Няма да ви забравя и от днес ще имате още един фен. Специални благодарности към всеки, който работи за този клуб, както и към всички привърженици. Обичам ви", написа Сенси в "Инстаграм".

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