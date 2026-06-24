Специалното отношение към флаговете на Ирак и Саудитска Арабия ще продължи и занапред на СП

Знамената на държави като Саудитска Арабия и Ирак и занапред няма да бъдат поставяни на терена преди мачовете от Световното първенство, тъй като те носят свещен ислямски текст. Преди срещите досега огромни флагове на двата отбора в даден мач биват разгънати във всяка половина на терена и поставяни на земята, докато съставите се подреждат близо до централния кръг за националните химни.

Когато обаче Саудитска Арабия и Ирак играят, знамената на двата тима се държат над земята, което гарантира, че предварителната програма може да бъде изпълнена, като същевременно се зачита религиозното значение на ислямските надписи, които красят флаговете.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Като част от подобренията в церемонията по Световното първенство, ФИФА въведе нова презентация, ориентирана към феновете. При провеждането на тези церемонии ФИФА работи в тясно сътрудничество с участващите отбори“, заяви говорител на международната централа, цитиран от БТА.

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