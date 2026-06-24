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  3. Мария Бакалова изгледа победите на Василев и Нестеров в Пловдив

Мария Бакалова изгледа победите на Василев и Нестеров в Пловдив

  • 24 юни 2026 | 08:49
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Мария Бакалова изгледа победите на Василев и Нестеров в Пловдив

Една от най-ярките български звезди на световната сцена Мария Бакалова подкрепи българските тенисисти на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", изгледа победите на Александър Василев и Пьотр Нестеров, които се класираха за втория кръг на сингъл.

Александър Василев също с победа на големия турнир в Пловдив
Александър Василев също с победа на големия турнир в Пловдив

Българската гордост в Холивуд призова всички любители на тениса да подкрепят родните таланти. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници.

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Пловдив
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Пловдив

Дkei Александър Василев и Пьотр Нестеров ще изиграят срещите си от втория кръг на сингъл= Василев ще се изправи срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия), а Нестеров ще играе срещу шестия в схемата Матео Мартино (Франция).

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки, като техните срещи също ще се проведат в сряда. Зрителите ще могат да наблюдават на централния корт на ТК „Локомотив" четири мача с българско участие. Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще стартират срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов. Националите за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия). Другите ни национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще започнат участието си срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Българската федерация по тенис също отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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