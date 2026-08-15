Росица Денчева стана шампионка на двойки в Куршумлийска баня

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева и рускинята Варвара Паншина победиха вторите поставени Ли Цзунюй и Фън Шо (Китай) с 6:4, 7:5 във финала на надпреварата, продължил час и 42 минути.

Росица Денчева на финал в Сърбия

Българката и рускинята изоставаха с 3:4, преди да вземат три поредни гейма, а с това и първия сет с 6:4. Във втората част Денчева и Паншина стигнаха до 5:4 след пробив и сервиха за мача, но китайките върнаха пробива. Следващите два гейма обаче бяха в полза на Росица Денчева и Варвара Пашина, които триумфираха при 7:5.

По-рано днес Денчева се наложи над сръбската квалификантка Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 и се класира за финала на сингъл. В спора за трофея тя ще се изправи срещу друга сръбкиня - третата поставена Миа Ристич.

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