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Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Пловдив

  • 23 юни 2026 | 15:59
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Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

23-годишният Нестеров победи с 6:2, 6:2 бразилеца Даниел Дутра да Силва за 82 минути игра.

Българинът реализира пробив в третия гейм на мача, а след още един брейк в седмия гейм спечели първия сет с 6:2. Във втората част Нестеров взе пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и заслужено триумфира.

С този успех Пьотр Нестеров заработи 4 точки за световната ранглиста, в която заема 396-ото място. Във втория кръг той ще играе срещу шестия поставен Матео Мартино (Франция), който вчера елиминира Илиян Радулов.

По-рано днес Динко Динев загуби в първия кръг с 4:6, 2:6 от третия поставен Дейли Бланч (САЩ) за 82 минути на корта. Програмата на турнира в Пловдив предвижда днес още два мача с българско участие, които ще се проведат на централния корт.

Динко Динев отпадна на старта на "Чаланджър"-а в Пловдив
Динко Динев отпадна на старта на "Чаланджър"-а в Пловдив

От 15:30 часа Димитър Кузманов ще играе срещу Йеле Селс (Нидерландия). След този двубой другият ни национал Александър Василев ще се изправи срещу Нилс Вискер (Нидерландия).

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки, като техните срещи ще се играят в сряда.

Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще започнат срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов.

Националите за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Другите национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Организаторите ще направят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 15:30 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават двубоите на живо.

Входът за всички срещи е свободен.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста.

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