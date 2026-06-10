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Мачът между Ей Джей и Фюри може да се проведе в Лос Анджелис

  • 10 юни 2026 | 10:32
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Мачът между Ей Джей и Фюри може да се проведе в Лос Анджелис

Дългоочакваният сблъсък в тежка категория между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри може да се състои на "SoFi Stadium" край Лос Анджелис, съобщават от boxingscene.com.

Двама официални източника, запознати с разговорите с участието на саудитския боксов финансист Турки Алалших по време на галавечерта при Пирамидите в Гиза миналия месец, заявиха, че "SoFi Stadium" е бил споменат като предпочитана дестинация за двубоя. Въпреки че много британци искат битката между двамата боксьори да се проведе в родната им Великобритания, организирането ѝ на открит футболен стадион през есента или зимата би изложило голямото събитие на риск от лошо време.

Съществуват и други въпроси, свързани с евентуалното провеждане на мача в западната част на САЩ. Въпреки това "SoFi Stadium" е покрит и е свикнал да бъде домакин на големи спортни събития. Стадионът, който ще приеме осем мача от предстоящото Световно първенство по футбол и Super Bowl през февруари, може да бъде конфигуриран за публика от 100 000 души, като разполага със 70 240 седящи места за мачове от NFL.

Според един от източниците, запознат с въпроса, предпочитанието е мачът Джошуа-Фюри да се проведе на стадион от NFL в район на страната със силен интерес към бокса.

Алалших организира първата си боксова галавечер в САЩ именно в Лос Анджелис, когато шампионът в пет дивизии Терънс Крауфорд победи Исраил Мадримов на "BMO Stadium".

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