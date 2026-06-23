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  3. Динко Динев отпадна на старта на "Чаланджър"-а в Пловдив

Динко Динев отпадна на старта на "Чаланджър"-а в Пловдив

  • 23 юни 2026 | 14:35
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Динко Динев отпадна на старта на "Чаланджър"-а в Пловдив

Динко Динев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин, който премина през квалификациите, отстъпи на третия поставен Дейли Бланч (САЩ) с 4:6, 2:6 за час и 21 минути на корта.

Динев пропиля ранен пробив аванс и допусна изоставане от 2:5 след четири поредни гейма на съперника. Той върна пробива и намали до 4:5, като отрази общо три сетбола, но американецът все пак реализира нов брейк в десетия гейм, за да вземе първата част. Във втория сет двамата играха равностойно до 2:2, но впоследствие Бланч реализира два пробива като част от четири последователни гейма и затвори срещата.

По-късно днес Димитър Кузманов, както и участващите с "уайлд кард" национали Пьотр Нестеров и Александър Василев, също ще стартират в основната схема на надпреварата на сингъл.

Кузманов ще играе срещу Йеле Селс (Нидерландия), Нестеров ще се изправи срещу Даниел Дутра да Силва (Бразилия), докато опонент на Василев ще бъде Нилс Фискер (Нидерландия).

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