Олимпиакос привлече Микеле Баранович

Италианският разпределител Микеле Баранович е наследникът на Максимилиано Кавана и играчът, избран от Алберто Джулиани за следващия етап в развитието на Олимпиакос (Пирея). Той е състезател с огромен опит и богата визитка от италианската Суперлига и националния отбор на Италия.

Новият състав на Олимпиакос ще притежава изключително качество и талант.

Олимпиакос отваря нова страница на поста разпределител. С пристигането на треньора Джулиани, „червено-белите“ сменят основния си играч на тази позиция. Италианският наставник се спря на свой сънародник – много опитния разпределител Микеле Баранович, с когото са работили заедно в миналото, включително и в родния Хебър (Пазарджик). Той е играч с напълно различни характеристики, напомнящ донякъде на Драган Травица, тъй като е доста висок и ще допринася значително и на блокада.

Официално съобщение от Олимпиакос„Олимпиакос С.Ф.П. обявява началото на сътрудничеството си с Микеле Баранович. Международният италиански разпределител (роден на 5.08.1989 г., висок 1,97 м) подписа своя нов договор и се присъединява към състава на мъжкия волейболен отбор на клуба.

Кой е Микеле Баранович?

Както „червено-белите“ отбелязват за новото си попълнение: „Микеле Баранович е смятан за един от най-опитните разпределители в Европа. В продължение на 16 години той се състезава в най-силното първенство в света – италианското, като е играл също в Турция (Халкбанк), Полша (Ресовия) и България (Хебър). В италианския шампионат има над 400 мача, като е носил екипите на клубове като Кунео, Модена, Верона, Пиаченца, Калабрия и Чистерна.“

През сезон 2013-14 той печели титлата на Италия с Лубе под ръководството на треньора Алберто Джулиани. Във визитката си има и европейски трофей – CEV Challenge Cup през 2016 г. с Верона. Микеле Баранович е бил основен разпределител на националния отбор на Италия в редица важни турнири.

Баранович: „Джулиани ми обясни за отличната организация, професионализма и манталитета на победител в Олимпиакос“

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В първото си изявление италианският разпределител коментира: „Наистина съм развълнуван от това ново преживяване и искам горещо да благодаря на клуба, че ми даде тази възможност. Имам много лични цели, които със сигурност съвпадат с целите на клуба: да спечелим всичко и да се състезаваме на най-високо ниво в Европа! Олимпиакос е велик клуб с голяма традиция и история. Исках да се пробвам в гръцкото първенство, както са правили много велики играчи в миналото.“

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Микеле Баранович добави: „Г-н Джулиани ми обясни всичко за клуба: изключителната организация, абсолютния професионализъм и манталитета винаги да се стремим към победа. Това е основната причина, поради която избрах да стана част от този отбор. Знам колко важни са нашите фенове. Искам те да знаят, че ще давам повече от 100% от възможностите си, за да побеждаваме и да почитам тази славна фланелка.“

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