Алберто Джулиани се завърна, за да поведе Олимпиакос отново по пътя на успехите

Голямото завръщане на Алберто Джулиани в Олимпиакос (Пирея) вече е факт! Очакванията бяха големи, а през последните дни всичко сочеше, че предстои началото на втората ера на италианския специалист начело на „червено-белите“.

След като клубът подсказа за новината по-рано сутринта, по обяд дойде и официалното съобщение за завръщането на Джулиани. Така започва вторият му период в клуба, след като първият бе увенчан с европейски трофей и титла от гръцката Volley League.

Малко по-късно родният Хебър (Пазарджик) откупи Алеброто Джулиани от Олимпиакос, но финансовата криза в клуба от Пазарджик, го върна в италианския Модена.

Джулиани е известен като справедлив треньор. Всеки, който работи усърдно в тренировките и изпълнява указанията му, получава своя шанс. Италианецът има свой собствен начин да мотивира всеки член на отбора да даде най-доброто от себе си, за да допринесе за постигането на общите цели. Той е типичен италианец, чиято кръв кипи!

Той знае кога да повиши тон, но го прави умело, без да нарушава добрата атмосфера в отбора и съблекалнята. Освен това Джулиани изгражда отлични взаимоотношения с играчите си, тъй като е майстор на комуникацията. Това означава, че състезателите винаги са с висок дух и при нужда са готови да играят и за своя треньор.

По пътя на успехите

Струва си да се отбележи, че по време на първия си престой начело на „червено-белите“ Алберто преобрази Олимпиакос. Той даде на отбора необходимия тласък за постигането на две големи цели. Първо, под негово ръководство тимът спечели титлата във Volley League. Освен това, по време на първия период на Джулиани в зала „Мелина Меркури“, клубът постигна най-големия обрат в историята си в европейските турнири – на полуфинала срещу Панатинайкос. Последва и третият европейски трофей срещу Макаби Тел Авив. Сега той иска да върне Олимпиакос отново на пътя на успехите.

В тясно сътрудничество с ръководството съставът беше коренно променен. Олимпиакос вече разполага с отбор, изграден по вкуса на Джулиани – с качество, опит, талант и амбициозни играчи с манталитет на шампиони. Повечето от новите попълнения носят това в своето ДНК. Въпреки че е все още рано, Алберто изгражда нещо голямо за новия сезон. „Материалите“ са налице и са първокласни. Остава само това да се докаже и на игрището. Перспективите и шансовете обаче са на негова страна, защото той работи много и изисква същото от своите състезатели.

volleyland.gr

