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Олимпиакос представи Мартин Атанасов

  • 3 юни 2026 | 16:06
  • 2021
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Волейболният клуб Олимпиакос (Пирея) официално обяви привличането на българския национал Мартин Атанасов. 27-годишният посрещач (роден на 27.09.1996 г., висок 1,99 м) подписа своя договор и се присъединява към мъжкия отбор на гръцкия гранд.

Атанасов е смятан за един от най-добрите посрещачи в Европа, като доказателство за това са двете му отличия за „Най-добър посрещач“ в Шампионската лига на CEV през сезони 2021/22 и 2022/23. Той притежава огромен опит от водещи европейски първенства, като е играл в Турция (Беледийеспор, Зираат, Галатасарай), Италия (Монца), Русия (Локомотив Новосибирск), Франция (Шомон) и Германия (Фридрихсхафен), печелейки множество отборни и индивидуални награди. В кариерата си до момента е ставал три пъти шампион на Турция.

През изминалия сезон в силното италианско първенство с екипа на Монца, българският волейболист записа средно по 8,8 точки на мач, 46% успеваемост в атака (39% ефективност), 16 аса и 15 блока, като демонстрира и голяма стабилност в посрещане.

Мартин Атанасов е основна фигура в националния отбор на България, с който спечели сребърен медал на Световното първенство през 2025 г.

„Много съм щастлив и развълнуван, че вече съм част от Олимпиакос. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници и да се присъединя към отбора за новия сезон. Винаги съм имал високи цели – да се развивам като играч и като човек, и разбира се, да печеля титли. Със сигурност ще дам най-доброто от себе си, за да спечелим всичко през новия сезон! Ще дам всичко, за да може клубът да постигне това, което заслужава. Когато бях по-млад, винаги съм си представял, че ще играя за Олимпиакос! Това е голям и исторически клуб, в красив град, с велика традиция, история и невероятни фенове. Почувствах, че моментът е подходящ и не ми беше трудно да взема решението и да направя тази стъпка! Много съм развълнуван, искам да играя пред пълна зала, в невероятна атмосфера и да празнуваме победите заедно с нашите привърженици. Ще се видим скоро! Хайде, Олимпиакос!“, заяви Мартин Атанасов.

Предишни отбори: 2026 Джакарта (Индонезия) 2025-26 Монца (Италия) 2024-25 Галатасарай (Турция) 2023-24 Локомотив Новосибирск (Русия) 2020-23 Зираат (Турция) 2018-20 Шомон (Франция) 2017-18 Фридрихсхафен (Германия) 2016-17 Беледийеспор (Турция) 2014-16 Добруджа (България)Титли: 3 пъти Шампион на Турция 2 пъти Суперкупа на Турция 1 път Шампион на Азия 1 път Купа на Германия 1 път Суперкупа на Германия 1 път Шампион на България 1 път Купа на България 1 път Сребърен медал от Световно първенство (2025)Индивидуални награди: Най-добър посрещач в Шампионската лига на CEV (2022-23) Най-добър посрещач за Купата на Турция (2021-22) Най-добър посрещач в Шампионската лига на CEV (2021-22) Най-добър посрещач в първенството на Турция (2020-21) MVP на българското първенство (2015-16) Най-добър посрещач в българското първенство (2015-16) Най-добър посрещач в българското първенство (2015-16) Най-добър посрещач за Купата на България (2015-16) MVP на Купата на България (2015-16)

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