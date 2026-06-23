Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Забавно клипче с националите и известен актьор стана хит в мрежата

Забавно клипче с националите и известен актьор стана хит в мрежата

  • 23 юни 2026 | 14:33
  • 295
  • 0
Забавно клипче с националите и известен актьор стана хит в мрежата

Баскетболните национали продължават подготовката си за мача от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия, който ще се изиграе на 5 юли в Ботевград. "Лъвовете" се нуждаят от задължителна победа с 10 или повече точки, за да продължат към същинската част на пресявките.

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!
Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

По време на лагера на представителния ни тим все по-често забелязваме присъствието на известния актьор Юлиян Вергов. Той е и главен герой в последното забавно видео, което се появи в профилите на БФБаскетбол в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Джулиъс Рандъл преминава в Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора

Джулиъс Рандъл преминава в Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора

  • 23 юни 2026 | 11:25
  • 638
  • 0
Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

  • 23 юни 2026 | 09:55
  • 5382
  • 12
Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

  • 23 юни 2026 | 09:11
  • 15347
  • 3
Далас избра новия си треньор

Далас избра новия си треньор

  • 22 юни 2026 | 18:09
  • 1061
  • 0
Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

  • 22 юни 2026 | 17:56
  • 1335
  • 0
Фал се сбогува с Олимпиакос: Беше чест за мен, благодаря за всичко

Фал се сбогува с Олимпиакос: Беше чест за мен, благодаря за всичко

  • 22 юни 2026 | 17:34
  • 1061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 7123
  • 8
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 9657
  • 21
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 6952
  • 26
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 951
  • 2
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 42926
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5164
  • 4