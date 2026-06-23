Забавно клипче с националите и известен актьор стана хит в мрежата

Баскетболните национали продължават подготовката си за мача от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия, който ще се изиграе на 5 юли в Ботевград. "Лъвовете" се нуждаят от задължителна победа с 10 или повече точки, за да продължат към същинската част на пресявките.

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По време на лагера на представителния ни тим все по-често забелязваме присъствието на известния актьор Юлиян Вергов. Той е и главен герой в последното забавно видео, което се появи в профилите на БФБаскетбол в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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