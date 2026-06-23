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Матия Фурлани започна да скача отново

  • 23 юни 2026 | 11:37
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Матия Фурлани започна да скача отново

Световният шампион в скока на дължина в зала и на открито за 2025 г. и един от най-сериозните съперници на Божидар Саръбоюков в сектора Матия Фурлани е започнал да скача отново, след като известно време се възстановяваше от контузия.

Младият италианец получи контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак по време на Диамантената лижа в Сямън (Китай) и беше изнесен с носилка от стадиона, а по-късно транспортиртиран и до болницата. Последваха изследвания в Италия и Фурлани започна лечение на травмата, като се наложи да пропусне и Диамантената лига пред рода публика в Рим, която беше спечелена от Божидар Саръбоюков.

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Снимки: Gettyimages

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