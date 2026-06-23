Алисия Монтаньо получи олимпийски бронз 14 години след състезанието

Американската лекоатлетка Алисия Монтаньо официално бе обявена за бронзова медалистка в бягането на 800 метра от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Това се случи, след като резултатът на спечелилата сребърен медал състезателка беше анулиран поради ретроактивна допинг санкция.

Екатерина Гулиев от Турция, която на Олимпиадата през 2012 г. се състезава за Русия под името Екатерина Поистогова, загуби всичките си резултати за периода от 17 юли 2012 г. до 20 октомври 2014 г. Решението бе взето от Спортния арбитражен съд (CAS) през март 2024 г., съобщиха от руската федерация по лека атлетика.

Случаят на Гулиев произтича от доказателства, събрани по време на разследването на антидопинговите практики в Русия след разкритията за системна употреба на забранени вещества в страната преди десетилетие. В решението на CAS се посочва, че е ясно установено, че Гулиев е използвала забранени стероиди.

Обжалването на наказанието на Гулиев беше отхвърлено през май 2025 г., което позволи на Световната атлетика да промени резултатите, а на МОК да преразпредели медалите. Така сребърният медал отиде при Памела Джелимо от Кения, а бронзът – при Монтаньо, която първоначално завърши пета във финала на 800 метра през 2012 г.

Преди това първоначалната златна медалистка Мария Савинова от Русия също беше ретроактивно дисквалифицирана за допинг, което изкачи Кастер Семеня от Южна Африка до златния медал.

Монтаньо, която се състезава за последно през 2017 г., вече беше повишена от четвърто на трето място и получи бронзови медали от световните първенства през 2011 и 2013 г. заради ретроактивни допинг наказания на руски бегачки.

МОК позволява на атлетите, получили преразпределени медали, да изберат кога и къде да ги получат. Монтаньо е заявила, че иска да получи своя медал на церемония по време на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

“2012 г. – преди 12 години. Толкова много загуби. Три подиума, които трябваше да се случат в реално време, но не се случиха?!“, гласи публикация в социалните мрежи на Монтаньо от 2024 г., когато беше обявена новината за наказанието на Гулиев.

“Има и много неща, с които продължих напред, знаейки истината дълбоко в себе си. Не можех да позволя на допингираните да победят. Продължих напред със семейството си, знаейки, че този олимпийски медал е мой. Давах всичко от себе си всеки път. Не съжалявам за нищо, освен че ми се иска да бях подкрепена в реално време – аз се състезавах с чест, представях себе си, семейството си, страната си, приятелите си, поддръжниците си и общността си с достойнство. Уважавах и уважавам конкурентите си и техния стремеж. Това е, което олимпийският дух трябва да въплъщава.“

Първоначално Русия спечели 18 медала в леката атлетика на Игрите в Лондон през 2012 г. Поради допинг нарушения този брой е намален до четири.

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Снимки: Gettyimages