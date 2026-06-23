Европейската шампионка в спринта Аша Филип прекрати състезателната си кариера

Британската атлетка Аша Филип преодоля ужасяваща контузия на коляното през 2007 г., за да спечели медали от олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от Игрите на Британската общност.

През 2007 г. светът беше в краката на Аша Филип. Тя спечели световната титла на 100 метра за девойки под 18 години в Острава и бе обявена за най-добра млада атлетка на годината от Асоциацията на британските спортни журналисти.

Само дни по-късно обаче Шон Пикъринг – гюлетласкач и голям поддръжник на британската атлетика – съобщава, че Филип е получила тежка контузия на коляното по време на световно първенство по скокове на батут в Канада.

Сред множеството травми е и скъсана кръстна връзка, като първоначалните прогнози са, че това може да сложи край на кариерата ѝ.

Въпреки това Филип не само се завърна на пистата, но и се радваше на дългогодишна кариера на най-високо ниво, преди на 19 юни да обяви оттеглянето си на 35-годишна възраст.

Бъдещата студентка по актьорско майсторство, която по-късно завършва с диплома в тази специалност, не вдига шум около проблема. Тя просто се посвещава на рехабилитацията си и бавно възвръща пълната си форма.

В кариера, продължила повече от 19 години, Филип представя Великобритания на всички нива. Започвайки със световното злато за девойки през 2007 г. и множество титли на 100 и 60 метра на национално ниво, тя достига до световната сцена, където печели олимпийски, световни, европейски и общностни медали. Сред тях са бронзовите отличия в щафетата 4х100 метра на олимпийските игри през 2016 и 2021 г.

Известна със своя светкавичен старт, тя е бивша британска рекордьорка на 60 метра и става европейска шампионка в зала в същата дисциплина през 2017 г.

35-годишната атлетка напуска спорта като седмата най-бърза жена в историята на Великобритания на 100 метра с личен рекорд от 11.10 секунди.

“Спортът беше начин на живот и съм безкрайно благодарна за всичко, което ми даде. Започвайки кариерата си едновременно в гимнастиката и атлетиката, получих широк поглед върху спорта, а това, че станах световна шампионка за девойки и в двете дисциплини, ми показа, че притежавам нещо специално. Но истинската ми устойчивост се прояви след тежката контузия на коляното през 2007 г., която застраши спортната ми кариера.“

“Да успея да се завърна след този труден период и да стана двукратна олимпийска медалистка, трикратна световна медалистка, наред с множество златни медали от европейски, общностни и британски първенства, е най-голямото постижение в живота ми.“

“Нямаше да постигна това в спорта без невероятната подкрепа около мен – съсредоточена около моето семейство, приятели, треньори, агенти и, разбира се, страхотните хора от Британската атлетика, които бяха до мен, за да ми помогнат да бъда велика.“

“Напускам състезателната страна на този обичан спорт само с прекрасни спомени. Сега е време да вдъхновя следващото поколение атлети по света да преследват мечтите си, да разгърнат потенциала си и да постигнат повече, отколкото смятат за възможно. Благодаря на всички, които бяха част от моята история – едно пътуване приключва, но друго със сигурност ще започне.“

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Снимки: Gettyimages