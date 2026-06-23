Нирадж Чопра е доволен от завръщането си

След успешното си завръщане на международната сцена Нирадж Чопра заяви, че е доволен от представянето си на турнира от Диамантената лига в Доха предната вечер. Той добави, че очаква с нетърпение предстоящите Игри на Британската общност и Азиатските игри през септември-октомври.

В събота той присъства в Ню Делхи на първите по рода си награди за индийска атлетика, организирани от Атлетическата федерация на Индия (AFI).

“Винаги е хубаво да се състезаваш, а аз се завръщах след дълго отсъствие. Беше добро завръщане и съм развълнуван за предстоящия сезон“, сподели 28-годишният Чопра по време на церемонията по награждаването.

Чопра беше обявен за най-добър атлет при мъжете, докато бегачката на 3000 метра стийпълчейз и 5000 метра Парул Чаудхари получи приза за най-добра атлетка при жените.

Припомняйки си началото на своята кариера, Чопра сподели, че винаги се е стремял към съвършенство, а негов модел за подражание е бил Ян Железни, тъй като е световен рекордьор. Легендарният чешки копиехвърляч Железни беше треньор на Чопра миналата година и го напътстваше в преминаването на границата от 90 метра, преди пътищата им да се разделят.

“Когато започнах да се занимавам с хвърляне на копие, не знаех много за спорта, но започнах да следя световния рекордьор Железни, защото той беше най-добрият в света. Днес знам, че съм избрал добър модел за подражание. Вече успях да хвърля над 90 метра“, каза той.

Посланието на Чопра към младите спортисти беше да вярват в собствените си способности.

“Имайте търпение и вяра в себе си. Също така трябва да се пазите от контузии. Често вярваме, че атлетите от Европа и САЩ са по-силни, но ние имаме капацитета да се представяме добре на международната сцена и го доказваме“, заяви двукратният медалист от олимпийски игри и световни първенства.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages