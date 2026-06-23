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  3. Чех с феноменално хвърляне от 71.86 м в Марибор

Чех с феноменално хвърляне от 71.86 м в Марибор

  • 23 юни 2026 | 14:46
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Чех с феноменално хвърляне от 71.86 м в Марибор

На словенския шампионат по лека атлетика в Марибор световният шампион от 2022 г. Кристиян Чех постигна впечатляващите 71.86 метра, за да спечели осмата си поредна национална титла в хвърлянето на диск. Всичките му шест опита бяха над 68 метра, като в серията си той записа и хвърляне от 70.73 м.

В същия ден Аней Чурин Прапотник постави нов национален рекорд на 100 метра с време 10.09 секунди (при попътен вятър от 1.6 м/с). Бронзовата медалистка от Световното в зала през 2024 г. Лиа Апостоловски спечели скока на височина с 1.86 м, а специалистката в бягането на 800 м Анита Хорват триумфира на 1500 м с 4:29.18.

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