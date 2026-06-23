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Рекорди и титли на канадския шампионат в Отава

  • 23 юни 2026 | 15:09
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Рекорди и титли на канадския шампионат в Отава

Итън Кацбърг защити титлата си в хвърлянето на чук на канадския шампионат в Отава с резултат 81.13 метра. Евън Дънфий спечели титлата в спортното ходене на половин маратон с нов национален рекорд от 1:26:57.

Съотборничката на Кацбърг, олимпийска и двукратна световна шампионка Камрин Роджърс, също защити титлата си в хвърлянето на чук с резултат 76.17 м.

Двукратната световна шампионка в зала Сара Митън спечели шестата си поредна национална титла на открито в тласкането на гюле с 19.48 м. “Човек може да приеме успехите за даденост, когато нещата вървят добре, а аз имах наистина добра кариера досега“, сподели тя. “Мисля, че тази година се сблъсках с някои предизвикателства и започвам да осъзнавам колко труд е необходим, за да се поддържа това ниво.“

Андре Де Грас и Одри Ледюк спечелиха титлите на 100 метра. Олимпийският шампион на 200 м от Токио Де Грас записа 10.09 секунди (0.7 м/с) във финала, изравнявайки времето си от сериите. След него се наредиха Арън Браун (10.15) и Елиезер Аджиби (10.19).

Ледюк постигна 10.94 секунди (+2.7 м/с), за да вземе своята корона пред Саде Маккрийт (11.10). В бягането на 400 метра световният шампион в зала Кристофър Моралес Уилямс финишира за 45.58, а Лорън Гейл спечели при жените с 51.94.

В неделя Ледюк завърши своя трети пореден национален спринтов дубъл, печелейки 200-те метра с рекорд на шампионата от 22.38, само на 0.02 от собствения си национален рекорд. Арън Браун спечели своята 13-та национална титла, триумфирайки във финала при мъжете с 20.33.

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Снимки: Imago

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