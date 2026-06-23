Севил и Джаксън с титли от шампионата на Ямайка

Световните златни медалисти Облик Севил и Шерика Джаксън бяха сред звездите в спринта, които постигнаха впечатляващи резултати през първите два дни от четиридневния шампионат на Ямайка (18-21) в Кингстън.

По време на първия от двата национални шампионата на открито за сезона, Севил осъществи една от мечтите си, ставайки шампион на Ямайка на 100 метра. При почти перфектни условия за спринт, той преодоля годините на разочарования с убедително бягане за 9.82 секунди (0.6 м/с), което е най-доброто постижение в света за сезона. С този резултат той спечели желаната титла, а времето е и третото най-добро в кариерата му.

“Странно е, че съм световен шампион, но никога не бях печелил национална титла“, заяви с облекчение Севил. “Това показва, че занапред аз все още съм най-добрият в света.“

Докато празнуваше победата си, Севил отбеляза отсъствието на основните си съперници.

“Щеше да е по-забавно, ако Кишейн (Томпсън) и Брайън (Левел) не отсъстваха“, добави той, като отбеляза, че е можел да бяга дори по-бързо.

Наред с успеха на Севил, история написа и 19-годишният Гари Кард, чието участие с “уайлд кард“ при мъжете се оказа майсторски ход от страна на мениджърския му екип в MVP. Световният шампион до 20 години с щафетата 4x100 метра изуми всички с невероятен финален спринт, финиширайки за 9.93 секунди. С това той зае второто място и подобри националния рекорд за юноши под 20 години. Постижението го изкачи и до трето място във вечната световна ранглиста в тази възрастова група.

“Въз основа на времената ми от тренировките и цялостното ми усещане, знаех, че мога да постигна нещо невиждано досега“, каза развълнуваният Кард, който е отворен за участие както на Световното първенство до 20 години, така и на Игрите на Британската общност този сезон. “Бях развълнуван и се радвам, че успях.“

“Бързото бягане не е нещо ново за мен, тъй като тренирам с най-бързия човек в света (Кишейн Томпсън) и той ме побеждава всеки ден“, добави той.

Бягането на 100 метра при жените също предложи своята доза драма.

Двукратната световна шампионка на 200 метра Шерика Джаксън, която участваше в първия си старт на 100 метра за сезона, демонстрира страхотна максимална скорост, за да изпревари световната сребърна медалистка на 100 метра Тина Клейтън. Джаксън спечели с време 10.81 секунди (-0.3 м/с) – най-доброто ѝ постижение от 2023 г. насам, докато Клейтън изравни най-добрия си резултат за сезона (10.85) и остана втора. Джониел Смит зае третото място с личен рекорд от 10.94, оформяйки челната тройка изцяло от атлети на MVP.

“Просто излязох да се забавлявам тази вечер“, каза Джаксън. “Това е година без голям шампионат, година за забавление, и аз се забавлявам, не мога да се оплача.“

Последните два дни от шампионата продължиха с отлични представяния.

Антонио Уотсън, световният шампион от 2023 г., се завърна в забележителна форма, печелейки на 400 метра с време 44.73 секунди – най-бързото му бягане от три години насам.

“Най-накрая отново започнах да си вярвам“, каза Уотсън. “Без значение какво се случва по време на бягането, просто продължавам да вярвам в себе си и това се отплати.“

Винаги надеждната Стейси-Ан Уилямс спечели първата си национална титла на 400 метра с време 50.33 секунди.

Световната шампионка до 20 години Алана Рийд се реваншира за разочарованието си във финала на 100 метра, като спечели титлата на 200 метра с личен рекорд от 22.29 секунди (1.0 м/с). Битката за второто място беше ожесточена, като Лаваня Уилямс (22.44) изпревари с малко Ашанти Мур (22.45).

Бягането на 200 метра при мъжете вдигна публиката на крака. Кристофър Тейлър и Джевон Пауъл, и двамата специалисти на 400 метра, се движеха рамо до рамо през по-голямата част от финалната права. В крайна сметка Тейлър спечели с 20.09 секунди (с попътен вятър от 2.5 м/с), а Пауъл остана втори с 20.14.

Демарио Принс, шампион на NACAC и финалист от световното първенство в зала, доминира във финала на 110 метра с препятствия, печелейки безпроблемно с 13.13 секунди – само на 0.01 от личния си рекорд.

“Бях уверен преди това състезание. Благодарен съм за победата и очаквам с нетърпение да се състезавам на Игрите на Британската общност“, заяви той.

При жените на 100 метра с препятствия се стигна до голяма изненада, след като Демиша Розуел надделя над абсолютната фаворитка Меган Симъндс с безупречно бягане. Розуел постигна личен рекорд от 12.40 секунди, а бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Токио Симъндс (12.47) и двукратната световна шампионка до 20 години Керика Хил (12.67) допълниха подиума.

“Знаех от началото на сезона, че ще бягам бързо; не беше изненада“, каза Розуел. “Виждах, че личният рекорд идва още от Лос Анджелис. Усещах го, знаех го, въпросът беше само кога – и днес беше този ден.“

Във финала на 400 метра с препятствия при мъжете Асини Уилсън използва силния си устрем след последния завой, за да се откъсне от останалите и да спечели с 48.91 секунди.

Въпреки че направи фал в последните си четири опита, двукратният шампион на NCAA Ралфорд Мълингс защити титлата си в хвърлянето на диск с резултат от 64.31 метра, постигнат във втория кръг. Втори остана Федрик Дакрес с 62.97 метра.

Световният шампион от 2019 г. Таджей Гейл запази най-доброто за накрая, като в последния си опит постигна най-добър резултат за сезона от 8.37 метра (1.6 м/с), за да спечели титлата в скока на дължина при мъжете.

През изминалия уикенд се проведоха няколко национални шампионата по лека атлетика, които донесоха редица силни резултати, национални рекорди и оспорвани битки на пистата и в сектора за скокове и хвърляния.

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