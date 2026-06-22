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Роки надъхва феновете на Ирак за мача с Франция

  • 22 юни 2026 | 17:40
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Феновете на Ирак да се съберат на прочутите стъпала на Роки във Филаделфия, където стотици хора се забавляваха в навечерието на мача с Франция.

Иракчаните последваха примера на други фенове, които се събират на емблематичните 72 каменни стъпала, водещи към източния вход на музея на Филаделфия, превърнали се в неофициална фен зона.

Ирак претърпя загуба с 1:3 в първия си мач от групата и ще трябва да избегне тежко поражение от Франция, ако иска да запази шансовете си и да удължи престоя си в Съединените щати.

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