Вицешампион на България подсилва Пирин

Волейболният Пирин (Разлог) продължава селекцията си за новия сезон в WINBET Супер Волей с привличането на Виктор Томов.
Едва на 21 години, Томов вече може да се похвали със сериозни успехи на клубно ниво. През изминалата кампания той стана носител на Купата на България и вицешампион на страната с отбора на Нефтохимик 2010 (Бургас).
Пирин обяви трето ново попълнение
Със своите 195 см ръст и сериозен потенциал за развитие, той е сред перспективните български състезатели на своя пост. В кариерата си е защитавал още цветовете на Дея Волей (Бургас) и ВАСК.