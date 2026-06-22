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Вицешампион на България подсилва Пирин

  • 22 юни 2026 | 19:25
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Вицешампион на България подсилва Пирин

Волейболният Пирин (Разлог) продължава селекцията си за новия сезон в WINBET Супер Волей с привличането на Виктор Томов.

Едва на 21 години, Томов вече може да се похвали със сериозни успехи на клубно ниво. През изминалата кампания той стана носител на Купата на България и вицешампион на страната с отбора на Нефтохимик 2010 (Бургас).

Пирин обяви трето ново попълнение
Пирин обяви трето ново попълнение

Със своите 195 см ръст и сериозен потенциал за развитие, той е сред перспективните български състезатели на своя пост. В кариерата си е защитавал още цветовете на Дея Волей (Бургас) и ВАСК.

Пирин с 2 нови попълнения
Пирин с 2 нови попълнения
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