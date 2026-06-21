Пирин обяви трето ново попълнение

Волейболният Пирин (Разлог) обяви трето ново попълнение за сезон 2026/2027 в WINBET Супер Волей. Това е опитният централен блокировач Павел Душков.

Пирин с 2 нови попълнения

34-годишният волейболист пристига в Разлог с богата визитка както в България, така и на международната сцена. През кариерата си Душков е защитавал цветовете на Марек Юнион Ивкони (Дупница), Арда (Кърджали), Сливнишки герой (Сливница) и Монтана, а зад граница е натрупал сериозен опит с екипите на румънския Триколорул (Плоещ) и френския Монако.

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