Пирин с 2 нови попълнения

Опитен диагонал и легионер са първите нови в Пирин

ВК Пирин (Разлог) започна ударно селекцията си за сезон 2026/2027 в Winbet Супер Волей. В редиците на тима от Югозапада вече има две нови попълнения.

На поста диагонал разложани привлякоха опитния Димитър Дулчев, който през изминалия сезон бе част от бронзовия медалист Локомотив Авиа (Пловдив). 200-сантиметровият състезател заменя Мариян Наков, който носеше екипа на Пирин в последните три сезона и бе топреализатор и Най-добър диагонал на първенството.

През сезон 2024/2025 Дулчев спечели бронзовите медали в Румъния. Година по-рано вдигна Купата и Суперкупата на Словения, където бе трети по ефективност в атака в първенството.

В България бе част от Марек Юнион-Ивкони (Дупница) в продължение на няколко сезона.

Зад гърба си Дулчев има и сезон в австрийската Лига с екипа на Вайц, където става топреализатор на първенството. Играл е и в Италия и Кипър.

На поста посрещач воденият от Благовест Катранджиев тим ще разчита на Иван Тасев.

23-годишният волейболист реализира първи трансфер в чужбина през 2025/2026, като игра в елита на Унгария с ДЕАК Дебрецен.

Преди това 197-сантиметровият Тасев бе част от Локомотив Авиа, с който игра финал срещу Левски София.

Два сезона защитава цветовете на Марек Юнион-Ивкони. Зад гърба си има и два сезона в Берое 2016 (Стара Загора).

BGvolleyball.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google