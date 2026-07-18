Етър предложи "Жого Бонито" и вкара 8 гола

Етър разби с 8:0 Севлиево в последната си контрола от подготовката. Преди мача бе представен съставът на "виолетовите" за новото първенство. Мачът се игра изцяло пред вратата на гостите, което не е изненадващо с оглед на факта, че етърци са в края на подготовката, а севлиевци започнаха току-що тренировките си за предстоящото участие в Трета лига.

Още в 4-ата минута новото попълнение Стивиян Макавеев откри резултата, а в 11-ата Кристиян Величков получи топката и с хубав удар удвои. Последваха изстрели на Ивайло Марков и Величков, отразени от вратаря Пантев. Красив гол вкара в 27-ата минута Никола Борисов, който от пряк свободен удар завъртя топката в ъгъла за 3:0. Пет минути по-късно отново Кристиян Величков открадна топката и вкара четвърти гол, а в 38-ата минута Росен Иванов от малък ъгъл покачи на 5:0. Севлиевци имаха възможност в края на полувремето, но младият вратар Александър Христов спаси удара на Даниел-Виктор Кънчев.

Разнообразните технични атаки на "виолетовите" продължиха и след почивката. Първо Цветомир Цанев от чиста позиция би до гредата, но после се разписа с добавка след силен изстрел на Евгени Пейчев, първоначално отразен от вратаря. Опасни удари отправиха и Мартин Николов и Цанев, а в 71-ата минута Георги Иванов отне топката от съперник и с прецизен удар вкара седмия гол. Първи минути след дълго отсъствие поради контузия записа Радослав Найденов. В 86-ата минута Чавдар Ивайлов напредна отдясно и шутира силно, а след рикошет топката влетя в мрежата за крайното 8:0.

Публиката изпрати след мача етърци с аплодисменти и пожелания за победен старт в първенството.

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