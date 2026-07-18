Фрейташ: Днес бяхме с 11 момчета под 23 години и пет - под 19

Новият наставник на Септември Симао Фрейташ остана доволен от своите момчета, които завършиха 1:1 с Арда в мач от първия кръг на efbet Лига.

Перз първите 10 минути не влязохме добре в мача, бяхме леко нервни, но след това подобрихме нашата игра. През втората част контролирахме мача, имахме много положения и искахме да вкараме още един гол. Имаме много млади момчета - 11 под 23 години и 5 под 19.

Видяхме, че в България има правило за млади футболисти. За нас е лесно да го постигнем. В следващия мач ще се борим за повече точки.

Израснах през 90-те години и помня много фхутболисти от България - Балъков, Ивайло Йорданов. Може би има причина да не се развиват както преди. Федерацията прави правилните стъпки. Младите заслужават повече додерие. Това са футболистите, с които разполагам и това е посоката, която следваме. Тук съм да подобрявам младите играчи", каза португалският специалист.

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