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Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

  • 22 юни 2026 | 17:56
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Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

Шампионът на Гърция и Европа Олимпиакос обяви официално, че се разделя с френския си пойнт гард Франк Нтиликина.

27-годишният играч се присъедини към "червено-белите" от Пирея в края на септември 2025-а, след като преди това носеше екипа на Партизан.

Нтиликина има немалък опит и в НБА, като е избран под №8 в първия кръг на Драфта през 2017 г. от Ню Йорк Никс. Играл е също за Далас Маверикс и Шарлът Хорнетс, преди да се насочи към Стария континент.

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"Олимпиакос обявява, че се разделя с Франк Нтиликина. Благодарим му за приноса към отбора и му пожелаваме всичко най-добро в бъдеще и постоянен успех в кариерата му", написа гръцкият гранд на официалния си сайт.

През сезон 2025/26 в Евролигата Франк Нтиликина записа средни показатели от 4.5 точки, 1.1 борби и 1.6 асистенции.

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Снимки: Imago

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