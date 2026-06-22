Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

Шампионът на Гърция и Европа Олимпиакос обяви официално, че се разделя с френския си пойнт гард Франк Нтиликина.

27-годишният играч се присъедини към "червено-белите" от Пирея в края на септември 2025-а, след като преди това носеше екипа на Партизан.

Olympiacos BC announces that it has parted ways with Frank Ntilikina.@FrankLikina thank you for your contribution to the team. We wish you all the best for the future and continued success in your career.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Bsc1ZKASLA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 22, 2026

Нтиликина има немалък опит и в НБА, като е избран под №8 в първия кръг на Драфта през 2017 г. от Ню Йорк Никс. Играл е също за Далас Маверикс и Шарлът Хорнетс, преди да се насочи към Стария континент.

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"Олимпиакос обявява, че се разделя с Франк Нтиликина. Благодарим му за приноса към отбора и му пожелаваме всичко най-добро в бъдеще и постоянен успех в кариерата му", написа гръцкият гранд на официалния си сайт.

През сезон 2025/26 в Евролигата Франк Нтиликина записа средни показатели от 4.5 точки, 1.1 борби и 1.6 асистенции.

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Снимки: Imago