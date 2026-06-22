Фал се сбогува с Олимпиакос: Беше чест за мен, благодаря за всичко

Мустафа Фал изпрати своето прощално послание към Олимпиакос и феновете на клуба. Опитният френски център вече официално не е част от Олимпиакос, а френският център реши да сподели мислите си чрез публикация в Instagram.

34-годишният Фал благодари на организацията и привържениците за всичко, което са преживели заедно. Той подчерта, че за него е било чест да играе за "червено-белите" и че никога няма да забрави петте години, прекарани в клуба.

Ето какво написа ветеранът в социалната мрежа:

"След една незабравима глава с Олимпиакос, за мен дойде време да продължа напред. Да нося тази фланелка, да представлявам клуба и да стъпвам на паркета за тази организация беше чест за мен от първия ден. Постигнахме толкова много заедно. Спечелихме титли, празнувахме огромни победи и създадохме спомени, които ще останат с мен за цял живот. Спечелването на последната титла от Евролигата в историята на Олимпиакос е нещо, с което винаги ще се гордея.

Искам да благодаря на моите съотборници, треньорите и на всички, които работиха, за да бъде този клуб това, което е днес. Имах късмета да бъда заобиколен от изключителни хора по време на цялото това пътуване и съм благодарен на всеки един от тях.

Към феновете на Олимпиакос: благодаря ви за всичко. Благодаря ви за любовта, енергията и подкрепата, които ми давахте на всяка стъпка от този път. Бяхте до мен както в най-добрите, така и в най-трудните моменти, и това е нещо, което никога няма да забравя. Накарахте ме да се чувствам като у дома си от самото начало".

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Снимки: Imago